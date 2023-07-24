《經濟通通訊社２４日專訊》有「科技女股神」稱號、方舟投資（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）

掌舵人伍德（Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ）表示，預期中國經濟增長將顯著放緩，其投資旗艦

ＡＲＫ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）已經減持涉及中國股票的比重至零。

基金行業數據公司晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）資料顯示，資產總值９０億美元的

ＡＲＫＫ，其投資組合內已經沒有伍德一直看好的科技企業，包括特斯拉、Ｃｏｉｎｂａｓｅ、

Ｒｏｋｕ、Ｚｏｏｍ等。

近期ＡＲＫＫ表現出色，截至２１日收盤，２０２３年以來ＡＲＫＫ基金價格累計上漲

５７％。



＊方舟次要基金仍持有京東＊



伍德在出席網上活動時稱，基金以往認為，中國政府沒有積極以財政及貨幣政策推動經濟增

長是好消息，因此增持中國相關企業，旗艦ＡＲＫＫ在中國與新興市場的比重於２０２０年最高

曾達到２５％，包括曾持有中國科技巨擘騰訊（００７００），但自從中國政府整頓內地科技行

業及刺激經濟政策出台後，便看淡中國經濟前景，ＡＲＫＫ開始減持中企比重，目前已全無中國

風險敝口。不過，方舟投資的一些較次要基金，包括Ａｒｋ Ｆｉｎｔｅｃｈ

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＦ），仍持有少量中國股票，包括京東（０９６１８）

。

伍德指出，不排除於適當時候重新增持與中國相關的股票，端視內地經濟前景而定。

（ｊｔ）

