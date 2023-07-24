《經濟通通訊社２４日專訊》上海易居房地產研究院發布的報告報告顯示，７月１－２０日

，全國５０個重點城市新建商品住宅成交面積為８１６萬平方米，環比６月１－２０日下降

３３％，同比２０２２年７月１－２０日下降３７％。由此類推，７月份全國５０個重點城市新

建商品住宅成交面積預計為１２６５萬平方米，環比下降３３％，同比下降３７％。

報告指出，今年７月份新房成交面積預計同比下降３７％，即交易量相比去年同期縮水４成

。在連續２０個月同比下降的情況下，今年２－５月份該指標保持了同比正增長態勢，但增速總

體處於收窄狀況。６月份該指標出現今年首次由正轉負現象，而７月份降幅進一步擴大。報告認

為，交易數據由正轉負、負值擴大的現象需要高度警惕。



＊５０城新建商品住宅成交面積明顯收窄態勢＊



報告還顯示，基於前面的監測數據測算，今年１－７月份全國５０城新建商品住宅成交面積

預計為１２７５３萬平方米，同比增速為１％，相比１－６月份９％的水平有明顯收窄態勢。過

去兩年房地產交易市場呈現了Ｌ型走勢，今年一季度正努力走出該走勢，但二季度明顯拖累了該

曲線。７月份頹廢態勢繼續拖累該指標。該曲線目前已經有「由正轉負」的風險了。

報告認為，從今年７月份的交易數據來看，表現疲軟，且呈現出進一步下行的風險。對此類

市場的「過冷」、「易冷」等問題需要認真對待。（ｊｔ）

