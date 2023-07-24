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AH股新聞

24/07/2023 17:02

《中國監管》重慶警方偵破網絡直播跨境賭博案，涉案資金流水４億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》重慶沙坪壩區警方近期偵破一特大網絡直播跨境賭博案，打擊
跨境賭博犯罪團夥１３個、線下賭博窩點２０個、跨境賭博平台７個，抓獲違法犯罪嫌疑人近
３００人，及查證涉案資金流水４億餘元人民幣。
　　重慶警方指，在打擊治理跨境賭博專項行動中，警方接群眾舉報，稱有人通過網絡直播勾連
境外賭場，在線下開設賭場招攬參賭人員進行賭博活動。沙坪壩區警方經核實查證後，成立專案
組偵辦。（ｊｔ）

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