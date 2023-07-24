《經濟通通訊社２４日專訊》廣深第二高鐵最快明年建造，向南延線可銜接深圳北站，連通
香港。
根據廣東省公共資源交易平台新發布的《第二高鐵東莞中心站城市設計、交通規劃和城市更
新統籌招標公告》，廣深第二高鐵「東莞中心站」基本確定選址南城蛤地，建成後來往廣州及深
圳機場，車程僅需２０分鐘，進一步促進廣州與深圳聯動發展
據規劃，該高鐵亦會經前海南延，銜接深圳北站連通香港，未來可接上港深西部鐵路項目，
連通交椅洲人工島及香港機場，廣深港三大機場有望一線互通。（ｃｔ）
24/07/2023 08:26
《大灣區》廣深第二高鐵最快明年建造，向南延線可連通香港
《經濟通通訊社２４日專訊》廣深第二高鐵最快明年建造，向南延線可銜接深圳北站，連通
香港。
根據廣東省公共資源交易平台新發布的《第二高鐵東莞中心站城市設計、交通規劃和城市更
新統籌招標公告》，廣深第二高鐵「東莞中心站」基本確定選址南城蛤地，建成後來往廣州及深
圳機場，車程僅需２０分鐘，進一步促進廣州與深圳聯動發展
據規劃，該高鐵亦會經前海南延，銜接深圳北站連通香港，未來可接上港深西部鐵路項目，
連通交椅洲人工島及香港機場，廣深港三大機場有望一線互通。（ｃｔ）
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