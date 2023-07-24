《經濟通通訊社２４日專訊》螞蟻集團宣布，任命高級副總裁楊鵬為螞蟻國際事業群總裁，

向集團董事長井賢棟匯報。

楊鵬於２０２３年２月加入螞蟻國際，負責Ａｌｉｐａｙ＋全球業務。此前楊鵬在支付寶任

職多年，在加入螞蟻集團前曾擔任戴爾科技（Ｄｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）副總裁。

據報螞蟻國際原總裁趙穎因個人家庭原因卸任，她自２０１９年底擔任螞蟻國際業務管理職

位，此次卸任係因個人家庭原因。井賢棟在內部郵件透露趙穎在回歸螞蟻集團總部後，將協助進

行螞蟻集團面向未來的發展戰略規劃。



＊螞蟻獲批回購最多７﹒６％股份，阿里不參與＊



另外，阿里巴巴（０９９８８）公布，收到持有３３％股權的非併表關聯方螞蟻科技集團通

知，螞蟻集團於２３日已召開股東大會，股東已批准螞蟻集團向全體股東回購不超過７﹒６％股

份的議案。由於螞蟻集團繼續為阿里巴巴集團若干業務的重要戰略夥伴，阿里巴巴已決定將不在

此次擬議回購中，向螞蟻集團出售任何股份，以繼續維持在螞蟻集團的持股。

阿里在年度報告的風險因素中指出，螞蟻可能需要投入大量時間和資源調整業務，可能會對

其營運和增長前景不利，而螞蟻的業務和未來前景的變化，以及其他監管要求，可能會對阿里的

證券交易價格產生重大不利影響。（ｃｔ）

