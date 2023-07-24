《經濟通通訊社２４日專訊》中證監副主席方星海據報在上周五（２１日）與全球投資者舉

行會晤，聽取他們對在中國投資的擔憂，不過有外資不太領情，人稱「女股神」的方舟投資掌舵

人伍德（Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ）表示，預期中國經濟增長將顯著放緩，其投資旗艦ＡＲＫ

Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ＥＴＦ（ＡＲＫＫ）已經減持涉及中國股票的比重至零。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３２％，報３１５７﹒４７點，近一

個月新低，深成指低開０﹒３６％，創業板指低開０﹒６９％，建築、地產股造好，消費股走低

。

萬達集團三度對外轉讓文娛板塊股權，驚險度過流動性危機。根據中國儒意（００１３６）

發布的公告，北京萬達文化產業集團與中國儒意於上周四（２０日）訂立股權轉讓協議，約定中

國儒意以２２﹒６２億元（人民幣．下同）受讓北京萬達文化產業集團持有的北京萬達投資

４９％股份。萬達集團據報將出售的資金用於償還日前到期的美元債，而據金融資訊提供商

ＲＥＤＤ報道，萬達商管已兌付該筆債券。

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，指出要在超大特大城市積極穩步實施城中村改造

，堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改

造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項。

不過推進城市改造需要地方加大投資，而在地方債台高筑的情況下，當局只好尋求撬動民間

投資。發改委發布通知，進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性，並促進民

間投資項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ。

人民銀行進行１４０億元７天期逆回購，今日淨回籠１９０億元。（ｅｙ）

