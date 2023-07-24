《經濟通通訊社２４日專訊》城中村改造及撬動民間投資等政策出台，對股市利好不彰，多

個消費及工業板塊拖累下，滬綜指半日僅升０﹒０８％，報３１７０﹒３點，盤中低見

３１５１﹒１３點，創６月２７日以來新低，深成指跌０﹒３３％亦刷新超過１個月新低，創業

板指同跌０﹒６８％。

互聯互通新規的一年過渡期正式結束，為杜絕「假外資」，從今日起已開通滬股通、深股通

交易權限的內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入。互聯互通新規正式新效，加上「女股神

」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下投資旗艦基金已經清倉中資股，陸股通半日錄得３８﹒４億元（

人民幣．下同）的淨流出額。

交投繼續冰凍，兩市半日成交４３６３億元，和上日（２１日）同時段成交相若，維持於今

年較低水平。



＊促城中村改造，地產股冷靜建築股興奮＊



國務院常務會議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，有市場

人士及券商解讀認為，城中村改造政策和棚改有較大分別，若只是「微改造」預計難撬動一二線

城市樓價，加上地方政府普遍手緊，城市改造工程推行較難落實，料今次政策對房地產行業影響

有限。

萬達系驚險償債暴露風險，地產股未受政策提振，今早高開過後即插水，盤中跌勢稍為平復

，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒４％，金

地集團（滬：６００３８３）跌０﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌０﹒３％。

不過建築股則表現興奮，國信證券指出，老舊小區改造潛在市場空間約１﹒６萬億－２﹒４

萬億元，２０２２至２０２５年均投資約２１００億元－２７００億元。山水比德

（深：３００８４４）、矩陣股份（深：３０１３６５）飆兩成漲停，深圳瑞捷

（深：３００９７７）升１３﹒３％，柯利達（滬：６０３８２８）升一成漲停，東方園林

（深：００２３１０）升７﹒５％，天健集團（深：００００９０）漲７﹒３％，浙江建投

（深：００２７６１）升６％。



＊消費股升一日即反彈＊



國家促消費政策出台才不過數天，各類消費板塊表現即打回頭，熊貓乳品

（深：３００８９８）挫５﹒４％，登康口腔（深：００１３２８）跌４﹒７％，西部牧業

（深：３００１０６）跌４﹒１％，丸美股份（滬：６０３９８３）跌３﹒６％，珀萊雅

（滬：６０３６０５）跌２﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒９％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒８％。（ｅｙ）

