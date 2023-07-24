《經濟通通訊社２４日專訊》國務院推動城中村改造及撬動民間投資等政策出台，但對股市

利好不彰，內房繼續下跌，加上多個消費及工業板塊拖累，滬綜指繼續於低位下探，全日下跌

０﹒１１％，報３１６４﹒１６點，盤中低見３１５１﹒１３點，創６月２７日以來新低，深成

指跌０﹒５８％亦刷新超過１個月新低，創業板指跌０﹒７５％。

互聯互通新規的一年過渡期正式結束，為杜絕「假外資」，從今日起已開通滬股通、深股通

交易權限的內地投資者只可賣出所持Ａ股，不能再買入。互聯互通新規正式新效，加上「女股神

」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下投資旗艦基金已經清倉中資股，外資通過陸股通全日錄得

５１﹒４億元（人民幣．下同）的淨流出額。

交投繼續冰凍，兩市全日成交６５８９億元，較上周的低成交水平再進一步下跌，創１月

１８日以來新低，較上日（２１日）成交銳減７﹒３％。

《中國證券報》引述專家表示，隨著「寬信用」持續推進，下一階段貨幣政策有望繼續加力

，第三季度央行或再度實施降準，以提振社會總需求。



＊國家推動城中村改造，地產股未感興奮＊



國務院常務會議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，將在合

共１９個一二線城市進行城中村改造工程。有市場人士及券商解讀認為，城中村改造政策和棚改

有較大分別，若只是「微改造」預計難撬動一二線城市樓價，加上地方政府普遍手緊，城市改造

工程推行較難落實，料今次政策對房地產行業影響有限。

房地產行業債務問題持續發酵，萬達系驚險償債暴露風險，碧桂園（０２００７）連續第二

日股債雙殺，Ａ場地產股今早高開過後即插水，盤中跌勢稍為平復，午後跌幅又重擴。新城控股

（滬：６０１１５５）全日收跌２﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，金地集

團（滬：６００３８３）跌１﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）軟１﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌０﹒８％。

國信證券指出，老舊小區改造潛在市場空間約１﹒６萬億－２﹒４萬億元。建築股表現興奮

，山水比德（深：３００８４４）飆兩成漲停，深圳瑞捷（深：３００９７７）升１０﹒７％，

柯利達（滬：６０３８２８）升一成漲停，矩陣股份（深：３０１３６５）漲８﹒９％，測繪股

份（深：３００８２６）升８﹒３％，天健集團（深：００００９０）升５﹒１％。



＊基金加倉ＴＭＴ，工業富聯中興均漲＊



興業證券在報告中指出，中國主動偏股型基金二季度繼續增持以ＴＭＴ（科技、傳媒、電信

）為主的科技成長板塊，大幅減倉消費。通信股今日領漲，兆龍互連（深：３００９１３）飆

６﹒６％，超訊通信（滬：６０３３２２）升６﹒５％，震有科技（滬：６８８４１８）升

５﹒７％，美格智能（深：００２８８１）升５﹒３％，中富通（深：３００５６０）升

５﹒２％，工業富聯（滬：６０１１３８）升２﹒７％，中興通訊（深：００００６３）揚

２﹒５％。

國家促消費政策出台才不過數天，各類消費板塊表現即打回頭，丸美股份

（滬：６０３９８３）挫３﹒５％，登康口腔（深：００１３２８）跌２﹒５％，西部牧業

（深：３００１０６）跌２﹒４％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒７％，珀萊雅

（滬：６０３６０５）跌１﹒６％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８０５﹒２２ －０﹒４４

上證綜合指數 ３１６４﹒１６ －０﹒１１ ２６０１﹒１９

上證Ａ股指數 ３３１７﹒００ －０﹒１１

深證成份指數 １０７４７﹒７９ －０﹒５８ ３９８８﹒０４

深圳創業板指數 ２１４６﹒９３ －０﹒７５

上證Ｂ股指數 ２６７﹒３１ －０﹒５５ １﹒０６

深證Ｂ股指數 １１８０﹒５９ －０﹒４１ ０﹒４０

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