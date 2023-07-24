《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，美國眾議院的兩個委員會表示，正在調查寧德時
代（深：３００７５０）和福特汽車的合作項目。寧德時代目前挫２﹒９％，報２１５﹒１７元
人民幣。
福特汽車今年２月宣布，將斥資３５億美元在密歇根州建立一家電池廠，使用寧德時代的磷
酸鐵鋰ＣＴＰ（無模組電池包）技術，初期產能計劃為３５ＧＷｈ，工廠預計２０２６年投產。
寧德時代表示，寧德時代不擁有工廠股權，只是向福特進行有償的技術許可。後續寧德時代的員
工將幫助工廠開始建造和運營，部分設備將來自中國。
＊要求解釋合作所創造的就業機會會否流向中國等問題＊
據《路透》和其他美媒報道，美國眾議院籌款委員會主席共和黨人史密斯（Ｊａｓｏｎ
Ｓｍｉｔｈ）、中國特別委員會主席加拉格爾（Ｍｉｋｅ Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）在最新的一封
聯署信中，要求福特汽車回答此次交易的許可協議、寧德時代與強迫勞動的關係以及合作協議所
創造的就業機會是否會流向中國的問題。
對此，福特汽車稱，公司已收到信件，並將作出回應。福特表示，福特汽車將在美國擁有並
運營這家工廠，而不是像公司競爭對手那樣在其他地方建造電池廠，或者只從中國進口磷酸鐵鋰
電池。福特同時表示，公司仍在等待美國財政部的指引，以確保這一合作關係不違反要求。
這封信中，兩名主席指責，福特電池工廠承諾的２５００個工作崗位中，數百個將由寧德時
代的中國員工填補，這些員工將負責設備的安裝和維護，這些中國員工將一直工作到２０３８年
。但福特汽車立即反駁了這一說法，稱確實將有一定數量的寧德時代技術專家在工廠，但這些員
工不會計入該項目創造的２５００個新工作崗位中。
２０２２年，美國國會通過了總補貼金額達４３００億美元的《通貨通脹削減法案》，並在
今年４月開始實施。該法案規定，如果任何電動汽車電池組件是由「外國關注實體」製造或組裝
的，未來將禁止消費者購買電動汽車獲得稅收抵免。兩位主席憂慮這筆交易可能不會促進美國電
池技術的進步和研發，而是將中國控制的電池技術、原材料和員工帶到美國，同時通過技術許可
得到稅收抵免，並將資金回流到寧德時代。（ｊｔ）
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