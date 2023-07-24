《經濟通通訊社２４日專訊》中炬高新（滬：６００８７２）與寶能的爭端近期不斷升級，

持１０﹒８８％股份的公司第一大股東－－中山火炬集團最新回應，斥持股比例已經降至

９﹒４２％、寶能旗下的中山潤田，已經不適合繼續掌控上市公司。

火炬集團指，寶能旗下的中山潤田，由於近年來出現嚴重的債務危機，為緩解其債務壓力，

利用其在董事會的優勢地位，做出了一系列有損於上市公司和廣大投資者利益的行為，無論從公

司未來的經營發展角度，還是股東權益保護角度，中山潤田已經不適合繼續主導上市公司經營管

理，因此，火炬集團與一致行動人發起臨時股東大會改組董事會。

在２０１５年以前，火炬集團一直是中炬高新的第一大股東。２０１５年，寶能系通過二級

市場持續增持中炬高新，並在當年成為中炬高新第一大股東。

中炬高新半日收跌近２％。



＊寶能與中炬高新爭議持續升級＊



本月以來，寶能與中炬高新的爭議在持續升級中。７月７日，中炬高新發公告稱，決定於

２０２３年７月２４日召開２０２３年第一次臨時股東大會，審議相關股東提請的議案中包括罷

免何華、黃煒、曹建軍、周艷梅等四人第十屆董事會董事職務的議案。這４人均有「寶能系」背

景。

７月１９日寶能集團董事長姚振華試圖進入中炬高新被拒後，７月２２日晚间，寶能系高管

再次出現在中炬高新，要求接管安保工作。７月２３日，中炬高新在官網再發聲明，稱「７月

２３日凌晨，公司廠區外出現一起不明身份團野意圖衝擊廠區，這是一起嚴重的群體性治安事件

，該行為不僅嚴重影響和干擾了社會公共秩序，阻礙企業正常運營，對員工和財產安全造成極大

的威脅，也對廣大股東和投資者造成嚴重的損害。中炬高新採取了報警措施，經警方處理後，中

炬高新表示，上述不明身份人員於７月２３日凌晨１：２６離開現場。（ｃｔ）



