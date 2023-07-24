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AH股新聞

24/07/2023 10:24

【政策解讀】國務院推城中村改造存三大局限，料非「棚改２﹒０」

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２４日報道》國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通
過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，會議指出要在超大特大城市積
極穩步實施城中村改造，堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理
隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項。
　　在樓市下行壓力巨大的當下，國務院提城中村改造格外惹人注目，甚至有自媒體解讀為「棚
改２﹒０」，房地產行業有望迎來第二春云云。不過有市場人士及券商指出，城中村改造政策和
棚改有較大分別，目前的經濟形勢和推行棚改時的經濟形勢亦大不相同，料今次政策對房地產行
業影響有限。
　
＊城市「微改造」，難撬動一二線城市樓價＊
　
　　首先，指導意見特別指明是「超大特大城市」，而全國被評為「超大城市」和「特大城市」
的只有１９個城市，而當年受益棚改政策最多的三四線城市則不包括在內。盡管超大特大城市去
年的房地產銷售金額合共約４９６３７億元人民幣，佔全國銷售額的約３７％，但這些城市的樓
價主要以經濟預期帶動，而城市改造所撬動的購房需求，對於房地產規模較大的一二線城市而言
作用有限。
　　其次，國務會議在表述中提到，「成熟一個推進一個，實施一項做成一項」，意味著不會像
當年棚改一樣進行大規模的城市改造工程。國信證券在報告中指出，預計不涉及大拆大建，而是
在符合條件的城市中聚焦「微改造」，因此本次城中村改造帶來的增量效果都將顯著低於棚改時
期。
　
＊人行若不放水，城市改造難順利推行＊
　
　　而最後一點也是最重要的一點，就是地方政府還是否有財力推行城市改造計劃。在棚改時期
，地方通過國開行、農發行等政策性銀行取得低息貸款支持，相當於對房地產行業定向放水，但
考慮到如今房地產行業已經面臨普遍性的債務危機，加上「房住不炒」、「去槓桿」等政策取向
，銀行業是否還會為城中村改造項目提供大量資金，是一大疑問。在地方政府本身也錢緊的情況
下，如果國家不發錢，就只能指望民間投資，但民企景氣度不足，現在就連就業都難以保障，民
間資本要入局城中村改造，可能還需要更多信心。

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