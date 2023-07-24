《經濟通通訊社２４日專訊》人行貨幣政策司司長鄒瀾日前表示，支持和鼓勵商業銀行與借

款人自主協商變更合同約定，或以新發放貸款置換原來的存量貸款，並提到提前還貸現象增加與

存量房貸利率處於較高水平相關。市場憧憬存量房貸下調，惟暫仍未有相關政策落地。不過，最

先傳出「銀行同意下調存量房貸利率」消息的江蘇常州，已有銀行透過商業貸款轉公積金組合貸

的形式，調低原有的商業貸款利率。

內媒《第一財經》報道，常州江南農村商業銀行某支行近期已開始嘗試通過商業貸款轉公積

金組合貸的形式，調低原有的商業貸款利率，而重點在於新合同中的剩餘商業貸款利率，可以參

照新的利率水平。報道指，房貸「商轉公」在全國很多地區都並非新鮮事，惟過去絕大多數推行

這項政策的銀行，餘下的商業貸款部分仍要參照原合同的利率水平。

報道引述國有大行江蘇省揚州市某支行行長指出，目前江蘇地區所有銀行都可以做「商轉公

」，剩餘商業貸款部分通常按原合同約定的利率水平，但去年以來銀行房貸壓力大，「新增上不

去，還有客戶不斷提前還款，不排除有些銀行可能會為了迎合市場提前做出一些讓步」。

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