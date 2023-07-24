《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行發布關於《中國人民銀行業務領域數據安全管理辦法

（徵求意見稿）》公開徵求意見，要求數據處理者根據人行相關標準建立數據分類分級制度，嚴

格落實網絡安全等級保護和風險評估等義務，並要建立數據安全問責處罰制度和數據處理活動全

流程安全管理制度，建立數據處理活動安全風險監測和告警機制，制定數據安全事件定級判定標

準和應急預案等。

《辦法》明確，適用範圍為中國境內開展的，人行承擔監督管理職責各類業務相關的數據處

理活動。當前《辦法》約束的數據處理活動主要包括：貨幣政策業務、跨境人民幣業務、銀行間

各類市場交易業務、金融業綜合統計業務、支付清算業務、貨幣管理和數字人民幣業務、經理國

庫業務、徵信業務、反洗錢業務等領域的數據處理活動。

《辦法》其中提出，鼓勵數據處理者在保障安全合規前提下，積極促進數據高效流通和創新

應用，而較敏感數據項加工後無法識別至特定個人、組織時，可降低敏感性層級，更好促進數據

依法合規開發利用。



＊不得有意拆分、縮減出境數據以規避安全評估＊



此外，數據處理者在中國境內收集和產生的數據，法律、行政法規有境內存儲要求的，應當

在境內存儲。數據處理者因自身需要向境外提供數據，存在國家網信部門規定情形的，應當嚴格

遵守其有關規定事前開展數據出境風險自評估並申報數據出境安全評估。數據處理者不得有意拆

分、縮減出境數據規模以規避申報數據出境安全評估。（ｓｌ）

