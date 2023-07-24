《經濟通通訊社２４日專訊》四川、吉林、上海、山東等地公辦高校陸續宣布加學費，今年

秋季學期開始實施。據《財新網》報道，學費加幅大多為２０％－４０％，個別理工科專業漲幅

高達５４％；新學費大部分加至超過５０００元（人民幣．下同），介乎每年５０００－

７０００元左右，在學費調整前入學的在校生不受影響。

報道指，不少高校現行學費標準已維持近２０年不變，學費標準水平低、高等教育成本分擔

壓力大，是多地學費近期漲價的重要原因，而對上一次內地高校出現大規模學費加價潮是在

２０１４年前後。今年１月，四川省發改委打響２０２３年高校學費調整第一槍，擬從今年秋季

學年起，將公辦高校本專科的文科類和理工類一年學費同步上調１１００元，分別達到４８００

元和５２００元；醫學類專業則上調８００－１７００元，至５８００元。



＊上海高校新生每年平均多付１７９５元學費＊



上海則在４月底宣布，自今年秋季學年起取消一般專業、熱門專業分類收費政策，基準學費

標準為文科類每年最高不超過６５００元，理工體類最高不超過７０００元，醫學類最高不超過

７４００元，藝術類最高不超過１３０００元。整體而言，公辦高校本專科平均學費標準由

５４２０元調整至７２１５元，漲幅達３３％，新生每年學費平均多支出約１７９５元。復旦大

學、華東理工大學、上海電機學院、上海師範大學等已宣布加學費，普遍從每年５０００元漲至

６５００元及以上，部分專業漲幅高達５４％。

除公辦高校外，江蘇省上月發布民辦高校學費標準允許加學費，並嚴格要求民辦高校每年要

從學費收入中提取最少５％資金獎勵和資助學生。據《財新網》不完全統計，南京傳媒學院、無

錫太湖學院、南通理工學院等多家民辦高校已陸續宣布加學費。其中南京傳媒學院藝術類專業學

費大多從１６５００元－１８０００元上漲至２１４００－２５０００元，漲幅高達４２％。其

學校官方稱，以上標準在省內同類高校中居於較低區間。（ｓｌ）

