《經濟通通訊社２４日專訊》黑龍江齊齊哈爾市第三十四中學體育館屋頂昨日（２３日）下

午坍塌，１５人被困，其中４人獲救脫險、１１人死亡。最後一名被困者今早１０時許被找到。

事故調查工作正全面推進中。黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲要求嚴肅追究責任，並全面排查

整治全省校園、體育場館、建築施工等領域安全隱患。

官媒新華報道，經現場初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工期間，施工單位違規將珍

珠岩堆置在體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增加引發坍塌。教學綜合

樓施工單位責任人已被公安機關控制。

涉事中學目前正放暑假，事發時學校女排隊正在體育館內受訓。內媒引述知情人士稱，去年

底體育館旁的空地開始動工修建學校附屬綜合樓，及後接連有師生注意到，有工人將施工用的袋

裝材料堆放在體育館屋頂，惟體育館已落成２６年，很多地方日久失修，大家都擔心屋頂堆放大

量重物會否出事。

該綜合樓前方的施工公告顯示，該項目設計單位為中國中冶集團（０１６１８）

（６０１６１８）旗下中冶天工集團有限公司，建設單位為黑龍江嘉美建設有限公司。天眼查信

息顯示，黑龍江嘉美建設有限公司成立於２００９年，位於省齊齊哈爾市，是一家以從事建築裝

飾、裝修和其他建築業為主的企業。（ｓｌ）

