《經濟通通訊社２４日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，具國資背景的綠地控股集團有限公司近日

新增一則被執行人信息，執行標的１﹒９８億餘元（人民幣．下同），被執行人還包括綠地控股

集團寧波綠地置業有限公司、綠地控股集團寧波江北置業有限公司等，執行法院為寧波市中級人

民法院。

綠地控股集團有限公司成立於１９９２年７月，註冊資本約２２６億人民幣，法定代表人、

董事長為張玉良，由綠地控股集團股份有限公司（滬：６００６０６）（下稱「綠地控股」）、

綠地金創科技集團有限公司共同持股。目前，綠地控股集團有限公司共存在２條被執行人信息，

被執行總金額逾２﹒５億元。

上海國資委持有綠地控股約４６％股份。２０２２年年中，綠地控股公告，即將到期的５億

美元債券需要延長還款期限，揭開其流動性風險序幕。坊間形容綠地控股為「第一家爆雷的『國

字號』房企」。至近期綠地控股再爆債務問題，其一筆４﹒３２億美元的離岸債未能按時於６月

２５日支付２２５０萬美元的５％分期還款，並在７天寬限期後仍未兌付，觸發違約。該筆債券

將於２０２４年６月２５日到期，票息為６﹒７５％。（ｓｌ）

