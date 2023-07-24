《經濟通通訊社２４日專訊》中炬高新（滬：６００８７２）與寶能系的爭執近期不斷升級

之際，天眼查Ａｐｐ顯示，中炬高新第二大股東、寶能系公司中山潤田投資有限公司近日新增一

則欠稅公告，欠稅餘額為１０３８萬餘元（人民幣．下同），當前新發生的欠稅餘額達９７７萬

餘元，欠稅稅種為增值稅、城市維護建設稅、個人所得稅。

中炬高新第一大股東－－中山火炬集團最新表示，寶能旗下的中山潤田已經不適合繼續掌控

上市公司。中山潤田為緩解自身的債務壓力而損害上市公司和廣大投資者利益，已不適合繼續主

導上市公司經營管理，決定於２０２３年７月２４日召開２０２３年第一次臨時股東大會改組董

事會，議案包括罷免４名有寶能系背景的董事會董事職務。

中山潤田成立於２０１５年６月，法定代表人為邊峰，註冊資本２０億元，由寶能系深圳華

利通投資有限公司全資持股。２０１５年，寶能系通過中山潤田在二級市場持續增持中炬高新，

並在當年成為中炬高新第一大股東。目前中山潤田持股比例已經降至９﹒４２％，為第二大股東

。

此外，據天眼查披露的信息顯示，寶能汽車零部件有限公司在７月１１日新增一則股權凍結

信息，被執行人為該公司唯一股東寶能汽車集團有限公司，凍結股權數額５０億元，凍結期限自

２０２３年７月１１日至２０２６年７月１０日，執行法院為深圳市龍華區人民法院。（ｓｌ）

