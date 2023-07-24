《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署

下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重

點領域風險隱患較多，外部環境復雜嚴峻。疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、

曲折式前進的過程。中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。

會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發

展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提

振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險

隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入

擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合

起來。



＊提振汽車、電子產品、家居等大宗消費＊



要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。要更好發

揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要制定出台促進民間投資的政策措施

。要多措並舉，穩住外貿外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。（ｓｌ）

