《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署

下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議強調，要加大民生保障力度，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，兜牢兜實基層「三保

」底線，擴大中等收入群體。要加強耕地保護和質量提升，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉

村振興。要堅決防範重特大安全事故發生，保障迎峰度夏能源電力供應。（ｓｌ）

