《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署
下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。
會議強調，要加大民生保障力度，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，兜牢兜實基層「三保
」底線，擴大中等收入群體。要加強耕地保護和質量提升，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉
村振興。要堅決防範重特大安全事故發生，保障迎峰度夏能源電力供應。（ｓｌ）
24/07/2023 17:29
【政治局會議】會議：把穩就業提高到戰略高度，擴大中等收入群體
《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署
下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。
會議強調，要加大民生保障力度，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，兜牢兜實基層「三保
」底線，擴大中等收入群體。要加強耕地保護和質量提升，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉
村振興。要堅決防範重特大安全事故發生，保障迎峰度夏能源電力供應。（ｓｌ）
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