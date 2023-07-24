《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，至少６家內地奶茶連鎖品牌考

慮到美國和香港上市，當中包括中國最大奶茶連鎖品牌蜜雪冰城。內媒《界面新聞》向蜜雪冰城

方面求證，相關負責人對此表示「不予置評」。

蜜雪冰城在中國市場擁有２﹒５萬家分店，在海外則有３０００家分店。該公司２０２１年

曾考慮在香港上市，２０２２年亦曾申請在深圳進行９﹒１８億美元的首次公開招股（ＩＰＯ）

，但後來被擱置。（ｓｌ）

