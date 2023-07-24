《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，至少６家內地奶茶連鎖品牌考
慮到美國和香港上市，當中包括中國最大奶茶連鎖品牌蜜雪冰城。內媒《界面新聞》向蜜雪冰城
方面求證，相關負責人對此表示「不予置評」。
蜜雪冰城在中國市場擁有２﹒５萬家分店，在海外則有３０００家分店。該公司２０２１年
曾考慮在香港上市，２０２２年亦曾申請在深圳進行９﹒１８億美元的首次公開招股（ＩＰＯ）
，但後來被擱置。（ｓｌ）
24/07/2023 18:03
《中國要聞》回應準備境外上市傳聞，蜜雪冰城：不予置評
《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，至少６家內地奶茶連鎖品牌考
慮到美國和香港上市，當中包括中國最大奶茶連鎖品牌蜜雪冰城。內媒《界面新聞》向蜜雪冰城
方面求證，相關負責人對此表示「不予置評」。
蜜雪冰城在中國市場擁有２﹒５萬家分店，在海外則有３０００家分店。該公司２０２１年
曾考慮在香港上市，２０２２年亦曾申請在深圳進行９﹒１８億美元的首次公開招股（ＩＰＯ）
，但後來被擱置。（ｓｌ）
下一篇新聞︰24/07/2023 17:58 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
24/07/2023 17:29 【政治局會議】會議：把穩就業提高到戰略高度，擴大中等收入群體
24/07/2023 17:25 【政治局會議】會議：促ＡＩ安全發展，平台企業規範健康持續發展
24/07/2023 17:20 【政治局會議】會議：房市供求重大變化，適時調整優化房地產政策
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰