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AH股新聞

24/07/2023 18:03

《中國要聞》回應準備境外上市傳聞，蜜雪冰城：不予置評

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，至少６家內地奶茶連鎖品牌考
慮到美國和香港上市，當中包括中國最大奶茶連鎖品牌蜜雪冰城。內媒《界面新聞》向蜜雪冰城
方面求證，相關負責人對此表示「不予置評」。
　　蜜雪冰城在中國市場擁有２﹒５萬家分店，在海外則有３０００家分店。該公司２０２１年
曾考慮在香港上市，２０２２年亦曾申請在深圳進行９﹒１８億美元的首次公開招股（ＩＰＯ）
，但後來被擱置。（ｓｌ）

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