《經濟通通訊社２４日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，終止向

特定對象發行新Ａ股，並撤回向上交所提交申請文件，目前生產經營情況正常，終止申請不會對

生產經營活動與持續發展產生重大不利影響。

該集團指，自披露發行預案以來，即建議向不超過３５名特定對象發行不超過約１２﹒９３

億股新Ａ股，與相關中介機構推進相關工作，經綜合考慮資本市場環境，並統籌考慮該集團實際

情況和融資安排等因素，決定終止發行事項並撤回相關申請文件。（ｗｈ）

