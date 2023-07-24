《經濟通通訊社２４日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，終止向
特定對象發行新Ａ股，並撤回向上交所提交申請文件，目前生產經營情況正常，終止申請不會對
生產經營活動與持續發展產生重大不利影響。
該集團指，自披露發行預案以來，即建議向不超過３５名特定對象發行不超過約１２﹒９３
億股新Ａ股，與相關中介機構推進相關工作，經綜合考慮資本市場環境，並統籌考慮該集團實際
情況和融資安排等因素，決定終止發行事項並撤回相關申請文件。（ｗｈ）
24/07/2023 07:53
《國企紅籌》中州證券（０１３７５）終止發新Ａ股兼撤回申請
《經濟通通訊社２４日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，終止向
特定對象發行新Ａ股，並撤回向上交所提交申請文件，目前生產經營情況正常，終止申請不會對
生產經營活動與持續發展產生重大不利影響。
該集團指，自披露發行預案以來，即建議向不超過３５名特定對象發行不超過約１２﹒９３
億股新Ａ股，與相關中介機構推進相關工作，經綜合考慮資本市場環境，並統籌考慮該集團實際
情況和融資安排等因素，決定終止發行事項並撤回相關申請文件。（ｗｈ）
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