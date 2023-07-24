《經濟通通訊社２４日專訊》安徽皖通高速公路（００９９５）（滬：６０００１２）公布
，進一步調整２０２３年至２０２５年的股東回報政策，提高各年派息比率５個百分點，至不低
於７５％。
該集團指，董事會決議在建議整體交易完成後，在滿足現金分紅條件前提下，未來三年的各
年以不低於淨利潤的７５％進行現金分配，而之前建議的為７０％，以進一步有效擴大投資者的
中長期投資回報、提高於建議整體交易完成後向股東派發的每股股息，以及保障中小股東權益。
（ｗｈ）
24/07/2023 07:53
《國企紅籌》安徽皖通（００９９５）提高派息比率至最少７５％
《經濟通通訊社２４日專訊》安徽皖通高速公路（００９９５）（滬：６０００１２）公布
，進一步調整２０２３年至２０２５年的股東回報政策，提高各年派息比率５個百分點，至不低
於７５％。
該集團指，董事會決議在建議整體交易完成後，在滿足現金分紅條件前提下，未來三年的各
年以不低於淨利潤的７５％進行現金分配，而之前建議的為７０％，以進一步有效擴大投資者的
中長期投資回報、提高於建議整體交易完成後向股東派發的每股股息，以及保障中小股東權益。
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