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AH股新聞

25/07/2023 13:41

《Ａ股異動》北辰實業Ａ漲停，現報２﹒３８元人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》北辰實業Ａ股（滬：６０１５８８）現漲停，報２﹒３８元（
人民幣．下同），升１０﹒２％，最低價２﹒１７元；成交１﹒０９億股，成交金額２﹒４９億
元；量比４﹒５倍，換手率４﹒１％。
　　北辰Ｈ股（００５８８）升８﹒９％，報０﹒８６港元，最高價０﹒９４港元，最低價
０﹒８１港元；成交６８９萬股，成交金額５９０﹒７萬港元；主動買沽比率５７：４３，資金
淨主動買入８７﹒５３萬港元。北辰實業Ａ股較Ｈ股呈２０２﹒８％溢價。（ｅｄ）

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