  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/07/2023 13:47

《Ａ股異動》中國銀河Ａ一度漲停，現報１２﹒８２元人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀河Ａ股（滬：６０１８８１）曾一度漲停，漲停價
１２﹒８３元（人民幣．下同），現報１２﹒８２元，升９﹒９％，最低價１２﹒２５元；成交
１﹒６３億股，成交金額２０﹒３１億元；量比５﹒６倍，換手率２﹒４％。
　　中國銀河Ｈ股（０６８８１）升６﹒８％，報４﹒２２港元，最高價４﹒２３港元，最低價
４﹒０６港元；成交２５７７萬股，成交金額１﹒０７億港元；主動買沽比率７３：２７，資金
淨主動買入４７７４萬港元。中國銀河Ａ股較Ｈ股呈２３２﹒４％溢價。（ｅｄ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金