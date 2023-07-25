《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀河Ａ股（滬：６０１８８１）曾一度漲停，漲停價
１２﹒８３元（人民幣．下同），現報１２﹒８２元，升９﹒９％，最低價１２﹒２５元；成交
１﹒６３億股，成交金額２０﹒３１億元；量比５﹒６倍，換手率２﹒４％。
中國銀河Ｈ股（０６８８１）升６﹒８％，報４﹒２２港元，最高價４﹒２３港元，最低價
４﹒０６港元；成交２５７７萬股，成交金額１﹒０７億港元；主動買沽比率７３：２７，資金
淨主動買入４７７４萬港元。中國銀河Ａ股較Ｈ股呈２３２﹒４％溢價。（ｅｄ）
25/07/2023 13:47
《Ａ股異動》中國銀河Ａ一度漲停，現報１２﹒８２元人幣
《經濟通通訊社２５日專訊》中國銀河Ａ股（滬：６０１８８１）曾一度漲停，漲停價
１２﹒８３元（人民幣．下同），現報１２﹒８２元，升９﹒９％，最低價１２﹒２５元；成交
１﹒６３億股，成交金額２０﹒３１億元；量比５﹒６倍，換手率２﹒４％。
中國銀河Ｈ股（０６８８１）升６﹒８％，報４﹒２２港元，最高價４﹒２３港元，最低價
４﹒０６港元；成交２５７７萬股，成交金額１﹒０７億港元；主動買沽比率７３：２７，資金
淨主動買入４７７４萬港元。中國銀河Ａ股較Ｈ股呈２３２﹒４％溢價。（ｅｄ）
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