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AH股新聞

25/07/2023 08:34

《駐京專電》全國人大常委會第四次會議今日舉行，審議有關任免案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》全國人大常委會委員長會議２４日舉行，
人大委員長趙樂際主持會議。會議決定全國人大常委會第四次會議今日在北京舉行，會議將審議
審議刑法修正案（十二）草案的議案和有關任免案。
　　委員長會議上，全國人大常委會秘書長劉奇就常委會第四次會議議程草案、日程安排等作了
彙報；全國人大常委會有關副秘書長、常委會有關工作委員會負責人就常委會第四次會議有關議
題作了彙報。

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