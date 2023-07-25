《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中共中央７月２１日在中南海召開黨外人

士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派

人士代表的意見和建議。

中共中央總書記習近平主持座談會，他強調，針對當前經濟運行面臨的突出矛盾和問題，要

加大宏觀政策調控力度，積極擴大總需求，大力推動產業優化升級，持續深化改革擴大高水平開

放，有效防範化解重點領域風險，切實做好保障和改善民生工作，推動經濟持續回升向好，努力

實現全年發展目標。

做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加

快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防

範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化

解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



＊黨外人士就加快人工智能創新發展等提建議＊



座談會上，民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主

席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央

主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表樊傑先後發言。他們就扎實推進高水平對外

開放、加大網絡亂象治理力度、加快人工智能創新發展、強化產業鏈人才鏈融合、加速發展生物

醫藥產業、促進新型消費發展、統籌優化製造業科技創新平台建設、推動體育產業高質量發展、

大力培育新的支柱產業、協同創新鏈和產業鏈布局等提出意見和建議。

