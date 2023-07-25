《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》上半年，北京新增人民幣貸款８４６０億

元（人民幣．下同），創歷史同期新高，同比多增９２０億元。人民銀行營業管理部調查統計處

處長周丹在發布會上表示，從總量看，金融對實體經濟支持力度進一步加大。周丹又指，今年來

隨著企業生產經營活動逐步恢復以及轄內銀行持續加大對實體經濟的支持力度，北京地區信貸總

量保持較快增長。



＊北京轄內製造業中長期貸款餘額同比增５４﹒４％＊



截至６月末，北京轄內製造業中長期貸款餘額同比增長５４﹒４％，比各項貸款增速高

４３﹒３個百分點；高新技術領域企業貸款餘額同比增長１９﹒９％，比各項貸款增速高８﹒８

個百分點；綠色貸款餘額同比增長３１﹒９％，比各項貸款增速高２０﹒８個百分點；普惠小微

貸款餘額同比增長２３﹒９％，比各項貸款增速高１２﹒８個百分點；普惠小微授信戶數為

１２３﹒３萬戶，同比增長２２﹒５％。

周丹介紹，６月份，北京市金融機構新發放企業貸款加權平均利率為３﹒１５％，比上年同

期低２１個基點；新發放普惠小微貸款加權平均利率為３﹒９６％，比上年同期低５６個基點，

創有統計以來新低。



＊部分銀行個人消費貸款利率降至歷史低位＊



上半年，北京地區累計發放中國人民銀行政策性資金超８００億元，惠及市場主體約２﹒２

萬戶，其中８５％以上為小微、民營企業；近五成資金投向了科創、綠色、製造業等重點領域。

為支持擴大內需，北京轄內銀行從消費的供需兩端發力，促進釋放消費潛力。人民銀行營業

管理部貨幣信貸管理處處長余劍表示，從消費端看，轄內銀行下調消費貸利率，部分銀行個人消

費貸款利率已降至３﹒５％以下的歷史低位；深化與電商平台合作，增加個人消費信用貸款線上

服務供給；圍繞餐飲、購物等消費場景，發放消費券和開展消費滿減活動等。上半年，北京市個

人短期消費貸款新增５８０億元，同比多增６５﹒７億元。



＊北京全市高新技術產業貸款餘額同比增長２０％＊



余劍又表示，以推進中關村科創金融改革試驗區建設為契機，人民銀行營業管理部強化信貸

政策指導，交流推廣科創金融服務經驗做法，依託北京市銀企對接系統創新打造集「信貸產品信

息披露」「貨幣政策工具支持」「銀企融資對接橋梁」功能於一體的科創金融產品超市，綜合施

策持續推動提升科創金融服務能力和水平。

截至６月末，北京全市高新技術產業貸款餘額同比增長２０％，有貸戶數同比增長３２％；

製造業中長期貸款餘額同比增長５４﹒４％，比去年同期高１８﹒８個百分點，今年以來增速持

續保持在５０％以上。

