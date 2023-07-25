《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》為進一步促進跨境貿易投資便利化，國家
外匯管理局起草徵求意見，擬放寬境外直接投資（ＯＤＩ）前期費用規模限制、便利外商投資企
業（ＦＤＩ）境內再投資項下股權轉讓資金和境外上市募集資金支付使用。
《關於進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知（徵求意見稿）》，現公開徵求意見
。《通知》中擬推廣的政策包括三方面１０項，其中，經常項目４項，資本項目６項。一是完善
跨境貿易開放政策。包括４項經常項目政策，主要是進一步完善特殊貿易外匯收支管理的經常項
目便利化改革措施，前期已經在部分區域試點實施。具體包括：優化市場採購貿易外匯管理、放
寬加工貿易收支軋差淨額結算、完善委託代理項下跨境貿易資金收付和便利境內機構經營性租賃
業務外匯資金結算。
＊優化資本項目外匯管理措施＊
二是擴大資本項目便利化措施。包括３項資本項目政策，主要是資本項下的便利化措施，相
關政策已經試點或者條件成熟且風險可控。具體包括：科技型中小企業跨境融資便利化政策、放
寬境外直接投資（ＯＤＩ）前期費用規模限制、便利外商投資企業（ＦＤＩ）境內再投資項下股
權轉讓資金和境外上市募集資金支付使用。
三是優化資本項目外匯管理措施。包括３項資本項目政策，主要是更新完善資本項下的部分
管理措施。具體包括：完善資本項目收入使用負面清單管理、取消外債帳戶異地開立核准和精簡
部分資本項目帳戶。
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