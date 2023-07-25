《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》八一建軍節來臨之際，中共中央政治局

２４日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調

，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，我軍建設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵時期。

要認清全面加強軍事治理的重要意義，強化使命擔當，發揚改革創新精神，加大軍事治理工作力

度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。



＊加強軍費管理，加強跨軍地治理＊



習近平指出，全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設方方面面。要加強全

局統籌，加強跨部門跨領域協調，要加強軍費管理和監督。要深入推進戰略管理創新，健全完善

需求科學生成、快速響應、有效落實機制，走開全過程專業化評估路子，確保鏈路順暢高效，發

揮軍事系統運行整體效能。要把軍事治理同改革和法治有機結合起來，鞏固拓展國防和軍隊改革

成果，深化軍事立法工作，強化法規制度實施和執行監督。

習近平強調，加強跨軍地治理是全面加強軍事治理的應有之義，是鞏固提高一體化國家戰略

體系和能力的內在要求。中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，加強

統籌協調，盡好國防建設領域應盡的責任。

