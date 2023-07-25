《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市發布《北京市貫徹落實加快建設全
國統一大市場意見的實施方案》。其中，關於「深化資本市場全要素全鏈條改革」，《實施方案
》明確提出，推動北交所債券市場建設、ＲＥＩＴｓ（即不動產投資信託基金）發行、與港交所
互聯互通以及紅籌企業在北交所上市等方面改革盡快落地。
６月２９日，北交所與港交所正式簽署合作備忘錄。北交所總經理隋強與香港交易所聯席營
運總監陳翊庭聯合宣布，京港兩所將推出「北＋Ｈ」兩地上市安排。
25/07/2023 12:06
《駐京專電》北京：推動北交所與港交所互聯互通等改革盡快落地
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京市發布《北京市貫徹落實加快建設全
國統一大市場意見的實施方案》。其中，關於「深化資本市場全要素全鏈條改革」，《實施方案
》明確提出，推動北交所債券市場建設、ＲＥＩＴｓ（即不動產投資信託基金）發行、與港交所
互聯互通以及紅籌企業在北交所上市等方面改革盡快落地。
６月２９日，北交所與港交所正式簽署合作備忘錄。北交所總經理隋強與香港交易所聯席營
運總監陳翊庭聯合宣布，京港兩所將推出「北＋Ｈ」兩地上市安排。
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