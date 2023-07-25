《經濟通通訊社２５日專訊》中央政治局會議召開。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤就此發表觀

點認為，下半年宏觀政策基調更為積極。在本次會議之後，各政府部門和地方政府或將出台更多

具體的政策舉措。



＊今年新增信貸１５％－２０％用於償還存量債利息支出＊



首先，財政政策方面，今年地方政府專項債額度仍有１﹒５萬億元人民幣未使用，預計未來

幾個月會陸續發行，從而支持基建投資。此外，今年四季度可能會提前發行明年地方政府專項債

額度。會議並未提及政策性銀行專項基建投資基金，但瑞銀認為，這仍是政策選項之一。

其次，在貨幣政策上，汪濤認為，人行可能在下半年降準２５個點子，並通過再貸款工具和

公開市場操作等方式擴表，確保銀行間流動性充裕。瑞銀估計今年新增信貸的１５％－２０％可

能用於償還存量債務的利息支出，因而未來幾個月政府需要加碼信貸支持，配合準財政政策的擴

張，確保對實體經濟提供充足的信貸支持。



＊銀行或下調存量住房的房貸利率＊



第三，會議指出要「適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢」，適時調整優化房地

產政策。汪濤指，房地產政策基調的轉變意味著地方政府有更多空間放鬆或取消目前的限購政策

，降低二套房首付比例，並進一步放鬆其他相關政策。這可能也意味著銀行有更大壓力去加大對

房地產開發商的信貸支持，下調存量住房的房貸利率。

第四，會議指出，要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。汪濤表示，政

策可能鼓勵地方政府或地方融資平台債務展期、或進行實質性的債務重組（特別是銀行相關信貸

），而地方政府可能會被要求轉讓或質押部分地方資產，以獲得流動性。

此外，會議指出要制定出台促進民間投資的政策措施，推動平台企業規範健康持續發展，推

動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展。汪濤表示，本次會議

的積極基調將有助於提振民營企業信心，長期而言，更多具體改革措施出台，以及破除市場准入

壁壘、提高法律保障的結構性改革落地，將有助於支持民營經濟發展。（ｌｃ）

