《環富通基金頻道２６日專訊》惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣分享她對不同資產

類別的最新看法。她指，６月份中國經濟數據繼續疲弱，投資者憂慮中國經濟再度陷入衰退。雖

然政府短期內不太可能推出規模龐大的刺激措施，但仍接連釋出支持經濟復甦的訊號。另一方面

，隨著美國衰退風險降溫及推遲至明年，亞洲股市的表現有所改善。



＊美衰退風險或延至明年，人幣見底有利市場情緒＊



美國聯儲局上月表示，需要繼續加息以遏制通脹。然而，６月份通脹低於預期降低市場對未

來加息的預期，憧憬今年餘下時間只需加息一次。由於經濟比預期更穩健，市場人士認為衰退風

險或至少延遲至明年下半年，進一步推動美股上揚。

另一方面，香港╱中國市場維持區間震盪。鑑於中國６月份的經濟數據持續放緩，投資者憂

慮中國經濟將再次下滑，人民幣走弱同時加劇市場擔憂。不過，隨著美元見頂，加上中國政府表

明將繼續穩定人民幣走勢，相信人民幣於短期內已見底，理應有利市場情緒向好。儘管政府於短

期內不太可能出台大規模的刺激措施，但政府仍然繼續支持經濟維持增長。



＊Ａ股要慎選公司及行業，韓國及台灣股市或回吐＊



中國經濟數據維持疲弱，６月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年持平，更進一步反映需求仍

然低迷，即使流動性保持充裕。市場預期美國將再次加息，但人民幣此前明顯下滑，中國對減息

相當謹慎。地方政府債務亦引起投資者的憂慮。考慮到市場情緒低迷，Ａ股公司及行業的選擇變

得相當重要。

隨著美國衰退風險減退並進一步推遲至明年，亞洲股市的表現持續改善。此外，美元在目前

的升浪中見頂，應有利亞洲（日本除外）股市的表現。而受人工智能（ＡＩ）概念的推動，韓國

及台灣等部分市場在６月份顯著上揚，因此兩地市場在短期內或會出現獲利沽售的情況。繼６月

份的升浪後，部分市場的估值正高於其平均水平。



＊新興市場股市向好，日股或於近期回調＊



美國市場的表現較預期強勁利好新興市場（亞洲以外）。同時，新興貨幣波動下滑，支持新

興市場股市向好。市場的風險厭惡程度低亦有利新興市場。

在過去一段長時間，投資者在日本市場的配置明顯偏低，隨著外資再度流入，日本成為第二

季表現最佳的國家。然而，錄得顯著升幅後，估值已顯得過高，本地投資者對市場的升浪不再感

到振奮。鑑於美元在近期的升浪中已開始見頂，日圓走強或會導致日股於近期展開回調。



＊亞洲投資級債券需求強勁，高收益債券孳息率吸引＊



亞洲投資級債券的新發行活動相當活躍，市場對相關債券的需求強勁。信貸息差維持收窄。

基於美國通脹放緩，惟市場已大致消化今年再加息一次的預期，美國國債孳息率應已見頂，在短

期內應有利於存續期較長的債券。

亞洲（中國除外）的高收益債券經歷一輪調整後，孳息率變得更吸引，市場對相關債券的需

求有所上升。隨著市場淡化印度阿達尼集團早前涉及的財務欺詐事件，基於該集團的盈利增長動

力出現改善，市場對印度高收益債券的需求轉趨強勁。

新興市場貨幣及信用違約互換更加穩定，支持新興市場債券的表現向好。不過，新興市場債

券及美國信貸之間的信貸息差進一步收窄，削弱前者的吸引力。



＊金價將受利率見頂支持，多元資產策略波動性較低＊



美國短期國債孳息變得更吸引，金價上升動力持續減弱。隨著利率即將見頂，金價表現將受

到支持。地緣政治風險升溫，黃金仍是理想的對沖工具。

與傳統的單一資產或平衡投資組合相比，多元資產策略的波動性較低。不過，股票、債券及

大宗商品等風險資產的相關性於近期正急劇增加。在充滿不確定性的低收益投資環境下，尋求穩

定收益成為投資者的一個重要回報來源。（ｗａ）

