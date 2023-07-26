《環富通基金頻道２６日專訊》施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇指，在剛過去的

２０２３年上半年，亞洲經濟持續復甦，惠及資本市場經歷一波升勢。隨著疫後重啟效應減退，

亞洲經濟在今年下半年的復甦過程中仍存在不確定性，環球政策利率對經濟增長的影響開始顯現

，同時亞洲製造業活動呈放緩趨勢。市場分歧的看法或會令波動性加劇，資本市場亦有更大機會

出現「鋸齒狀」來回拉扯的情況，增加投資難度，投資者要為此作好心理準備。



＊「股債雙殺」現象不再，對經濟增長偏樂觀＊



慶幸的是，股票和債券反向關係開始重現，意味再像去年那樣發生罕見的「股債雙殺」機會

較微。面對複雜且多變的宏觀經濟環境，沒有一種資產類別可以保持長勝。因此，維持投資組合

多元化相當重要。以高質素債券賺取穩定收益，配合在亞洲不同市場精挑細選股票，將有助捕捉

資本增值機遇，同時發揮平衡和分散風險的功能，從而更好地駕馭波動市況。

整體而言，目前偏好債券多於股票，在預期信貸息差趨向穩定的情況下，投資級別債券、高

評級國債（包括亞洲政府債）和信用債相信可提供不俗且穩定的收益。考慮東南亞或南亞債券（

如印度可持續能源和基建）之餘，特選的中國信用債也具吸引力。

展望下半年，對亞洲整體的經濟增長前景仍抱持中性偏樂觀的看法。中國作為亞洲最大的經

濟體，相信可望於今年「保五」，實現約５％的全年經濟增長目標。



＊內房救市政策成關鍵，關注人行貨幣政策取向＊



現時，對中國內地投資市場最關鍵的挑戰是信心不足。這在很大程度上與內地房地產市場復

甦略微滯後有關。房地產投資在內地家庭整體財富投資中佔相當大的比例。當樓市前景不明朗，

內地家庭在額外消費和投資方面將變得更為審慎。目前仍在觀望當局將會就支持房地產市場推出

哪些支持措施，相信相關政策將是繼績推動中國經濟復甦的關鍵之一。

此外，市場亦關注中國人民銀行的貨幣政策取向。中國目前未見通脹升溫的風險，而貨幣政

策亦的確有進一步放寬的空間。



＊亞股具三大潛在催化劑，企業盈利增長正面＊



現時對全球股票持「中性」看法，主要原因是穩健的勞動市場及服務業令經濟放緩延遲，但

在不確定性依然存在的情況下，在未切實見到明確的宏觀趨勢前，現階段不急於增持股票。儘管

如此，長線仍看好亞洲區股票的三大潛在利好因素。

首先是亞洲企業盈利增長正面，市場原先擔憂通脹和高利率環境會蠶食公司盈利，但實際企

業盈利情況向好，部分原因是公司能夠適度地把成本上漲轉嫁予消費者。若企業公布業績有驚喜

，將可挽回投資者信心。



＊Ａ股港股估值便宜，中國支持特定策略性行業＊



第二是考慮到Ａ股和港股估值仍處於便宜的水平，若中國當局推出的經濟刺激政策能夠有效

提振投資者信心，Ａ股或港股在下半年相信有大幅追落後的空間。另外，日本股市受惠於當地經

濟向好，相對亞洲區內其他市場可以略為看高一線，但礙於日本股市早前已錄得一定升幅，投資

者不宜再大幅增持。

第三是中國當局對特定策略性行業的支持政策，有望接棒房地產業，成為推動經濟的一大動

力。關注的行業包括電動車和再生能源等綠色產業、消費服務，以及半導體產業。在國家政策的

扶持下，相信這些行業的前景會較為穩定，並且有望在中國未來經濟發展中扮演重要角色，投資

者不妨加倍留意。（ｗａ）

