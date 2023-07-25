《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２４日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，當

前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較

多，外部環境複雜嚴峻。



多舉措活躍資本市場，大力提振投資者信心

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中共中央政治局２４日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要

活躍資本市場，提振投資者信心。專家指出，後續會有一系列活躍市場、提振信心的政策舉措研

究出台。



中共中央召開黨外人士座談會

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中共中央２１日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨

派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。國家主席習近平主持座談會並表示

，要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２４日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，當

前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較

多，外部環境複雜嚴峻。



中共中央召開黨外人士座談會

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中共中央２１日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨

派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。國家主席習近平主持座談會並表示

，要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險。



經濟整體回升，長期向好基本面沒有改變

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今年以來，在複雜嚴峻的外部環境下，中國經濟運行持續回升向好。細觀中國經濟半年報，中國

完備工業體系、超大規模市場、豐富人才資源等構成的綜合優勢正在不斷強化，經濟長期向好的

基本面沒有改變。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２４日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，當

前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較

多，外部環境複雜嚴峻。



中共中央召開黨外人士座談會

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中共中央２１日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨

派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。國家主席習近平主持座談會並表示

，要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險。



提振投資者信心，推動資本市場活躍度再上台階

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７月２４日召開的中共中央政治局會議明確指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。直接點題

資本市場活躍度，提振市場信心意圖明顯。（ｌｃ）

