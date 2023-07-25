《神州經脈》中共中央政治局召開會議，特別提到要活躍資本市場，提振投資者信心，這一

表述是自２０１３年以來的政治局會議上首次出現。滬深股市今日（２５日）沸騰，在金融、白

酒、地產等板塊狂飆下，滬綜指開市迅即收復三千二，隨著北上資金大舉流入，盤中愈升愈有，

全日滬指大漲２﹒１３％，是２０２２年１１月２９日以來最大單日漲幅，全日超過４２００隻

股份上漲，收報３２３１﹒５２點，修復第二季ＧＤＰ等數據公布以來的跌幅。深成指全日漲

２﹒５４％，創業板指漲２﹒１４％。

重磅會議釋放大量利好，股市交投快速轉旺，兩市全日成交９４８１億元（人民幣．下同）

，按日大增４３﹒９％，外資急回流，透過陸股通全日流入１８９﹒８３億元，是自２０２１年

１２月９日以來新高，亦是為互聯互通機制開通以來的第６大單日淨買入額。

政治局會議重提「保持匯率基本穩定」，市場情緒好轉，加上國有大行拋售美元、買入人民

幣，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開近５００點後一度升穿７﹒１５關，盤中於

７﹒１５附近震盪，其後進一步升穿７﹒１４，收報７﹒１３６５，較上個交易日４時３０分收

盤價大漲６６６點子，創７月１４日以來近兩周新高，全日在７﹒１３５６至７﹒１６４１之間

波動；單日漲０﹒９３％，創３月１０日以來最大單日漲幅。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１４０６，較上個交易日升４５點子，四

連升，創７月１７日以來逾一周新高，並較市場預測偏強６３８點。上個交易日報７﹒１４５１

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ２４日召開的中央政治局會議對房地產領域支持政策的措辭進一步加強，提出要「適應房

地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，且未再提及「房住不炒

」。易居研究院研究總監嚴躍進認為，政策明確要適時調整優化房地產政策，其含義不在於簡單

地放鬆，而在於要扭轉２０１７年以來一系列過於嚴厲的政策。預計會議後將有系列重磅政策，

尤其是限購鬆綁取消、房貸政策持續寬鬆、一線城市率先鬆綁等方面會有持續性的大招。花旗發

表報告指，大規模政策刺激仍不可能出現，預期市場仍可能需要等待數周或數個月，才看到政策

執行情況和真正的影響。



２﹒ 中央政治局會議提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」，其中「活躍資本市場」是

２０１３年以來的政治局會議上的首次出現，提振市場信心意圖明顯。官媒《證券時報》頭版文

章引述專家指，展望下半年，加強投資端建設、完善私募基金規則體系、持續推進對外開放等活

躍市場的制度規則有望陸續出台，並透露中證監當前正在研究制定《資本市場投資端改革行動方

案》，多措並舉壯大專業機構投資者力量，引導各類中長期資金提高權益投資實際比重等。



３﹒ 中央政治局會議提出，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過

增加居民收入擴大消費。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅遊等

服務消費。東方金誠首席宏觀分析師王青指，下半年除了拓展消費場景、優化消費環境、改善消

費條件外，財政政策促消費力度有望進一步加大，包括各地財政部門發放一定規模的消費券和消

費補貼，減免三類大宗消費環節稅費等；中央財政也可能通過增加轉移支付等方式，予以適當支

持。



４﹒ 中央政治局會議提出，要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善

並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和

中小微企業發展。市場分析認為，下半年降準、降息都有空間。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為

，人行可能在下半年降準２５個點子，並通過再貸款工具和公開市場操作等方式擴表，確保銀行

間流動性充裕。東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，三季度加大信貸投放力度，降準有可能在９

月底之前落地，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率則有望在四季度下調。



５﹒ 全國人大常委會第四次會議今日在北京舉行，審議刑法修正案（十二）草案的議案和有關

任免案。刑法修正案草案共修改補充７條，包括加大對行賄犯罪懲治力度，對多次行賄、向多人

行賄，國家工作人員行賄等六類情形從重處罰；單位行賄罪刑罰由原來最高判處五年有期徒刑的

一檔刑罰修改為兩檔。修正案並增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪，現行刑法規定了國有

公司、企業相關人員非法經營同類營業罪、為親友非法牟利罪，以及徇私舞弊低價折股、出售國

有資產罪，修正草案將「國有公司、企業」等相關人員適用的犯罪擴展到民營企業，民營企業內

部人員具上述相應行為，故意損害民營企業利益，造成重大損失，也要追究刑事責任。



６﹒ 自國家統計局７月１７日公布２０２３年上半年主要經濟數據後，據內媒《澎湃新聞》不

完全統計，截至今日，廣東、江蘇、山東、浙江、四川等２５個省份已公布上半年經濟數據。

２５個省份中有１３個省份同比增速超過５﹒５％的全國水平，其中上海增速最高，達９﹒７％

，海南緊隨其後有８﹒６％，吉林、內蒙古分列三、四，分別為７﹒７％、７﹒４％。北京、四

川的增速持平於全國水平。另有１０個省份增速低於全國水平，當中江西最低，為２﹒４％；雲

南、廣東分別為５﹒１％、５％。



７﹒ 八一建軍節來臨之際，中共中央政治局２４日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學

習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，解放軍建

設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵時期。要認清全面加強軍事治理的重要意義，強化使命

擔當，發揚改革創新精神，加大軍事治理工作力度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。要

加強全局統籌，加強跨部門跨領域協調，加強軍費管理和監督，加強跨軍地治理。



８﹒ 據外電引述知情人士透露，意大利總理梅洛尼可能最早本周知會美國，意大利當局計劃退

出與中國簽署的「一帶一路」投資協定，不過意大利方面尚未就此作出最終決定，意大利政府發

言人拒絕評論報道內容。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，共建「一帶一路」為中國和意大利

兩國的務實合作搭建了新的平台，也催生了一系列互利共贏的成果。中方認為，進一步挖掘共建

「一帶一路」的合作潛力，符合雙方的利益。（ｓｌ）

