《鍾之日記》７月２５日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



昨日召開的中央政治局會議，為市場投下重磅利好，從宏觀政策、地產政策到資本市場領域

，均釋出諸多積極信號。其中明確提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，這一表述是自

２０１３年以來的政治局會議上首次出現。會議信息刺激中資股急漲，反映中概股表現的納斯達

克金龍中國指數隔晚大升４﹒３％。香江魚缸亦大漲，恒指今日急彈近八百點，全日收升７６６

點，報１９４３４點，一口氣重上萬九關；成交額達１４２１億元，創６月１６日以來高。國指

收報６６０４，升３３３點或５﹒３％；科指飆６％，收４２５７。



＊滬指大漲２％，外資流入１８９億元刷年半高＊



祖國股市同樣沸騰，在金融、白酒、地產等板塊狂飆下，滬綜指開市迅即收復三千二，隨著

北上資金大舉流入，盤中愈升愈有，全日滬指大漲２﹒１３％，是２０２２年１１月２９日以來

最大單日漲幅，全日超過４２００隻股份上漲，收報３２３１﹒５２點，修復第二季ＧＤＰ等數

據公布以來的跌幅。深成指全日漲２﹒５４％，創業板指漲２﹒１４％。交投快速轉旺，兩市全

日成交９４８１億元（人民幣．下同），按日大增４３﹒９％，不過未超越萬億關口，外資急回

流，透過陸股通全日流入１８９﹒８３億元，是自２０２１年１２月９日以來新高，亦是為互聯

互通機制開通以來的第６大單日淨買入額。



＊宏觀政策基調更積極，銀行保險券商股齊喝采＊



中央政治局會議提出宏觀政策總體基調強調精準有力，貨幣政策方面增加對匯率的關註，而

財政政策有望在穩增長和防風險方面綜合發力。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為，下半年宏觀政

策基調更為積極。今年地方政府專項債額度仍有１﹒５萬億元人民幣未使用，預計未來幾個月會

陸續發行。

市場預期，人行可能在下半年降準２５個點子，並通過再貸款工具和公開市場操作等方式擴

表，確保銀行間流動性充裕。銀行股受激勵，招商銀行（０３９６８）大漲１０﹒６％，郵儲銀

行（０１６５８）漲５％，交通銀行（０３３２８）漲４﹒４９％。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，「中特估」下看好保險，有兩個原因，一是存款利

率的下行，二是預計下半年總體經濟的復甦，保險作為可選消費的一部分，在基本面上受益於整

體經濟復甦。新華保險（０１３３６）漲１０％，中國人壽（０２６２８）大升８％，平安

（０２３１８）、太保（０２６０１）齊漲７％

「活躍資本市場」表述刺激券商板塊全線衝高，中信證券（０６０３０）、中金

（０３９０８）齊漲９％，中國銀河（０６８８１）漲７﹒５％。不過，外電報道指中證監要求

律師行在中資企業境外上市文件中，淡化中國相關商業風險的措辭，否則或不獲監管部門放行赴

境外上市。



＊中央放風撐樓市，內房股暴走＊



中共中央政治局會議提出，要適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調

整優化房地產政策。今次會議不再提到「房住不炒」，市場紛預期，會有更多城市加入鬆綁限購

限貸限售政策的行列，以激活購房需求。花旗認為，「適時調整優化房地產政策」為內地首次以

最高層面表示要優化房地產政策，而且語調略為高於該行對房地產行業的保守刺激預期，相信此

舉變相為房地產行業進一步寬鬆打開大門，但大規模的政策刺激仍不可能出現，預期市場仍可能

需要等待數周或數個月的時間，才能看到政策執行情況和真正的影響。

內房股全線興奮，昨日大跌近９％的碧桂園（０２００７）反彈１８﹒３％，碧桂園服務

（０６０９８）抽高２６﹒５％，報９﹒３７元，為表現最好藍籌。回應連續上演「股債雙殺」

，碧桂園方面對內媒表示，公司所有的債券都按期兌付利息和本金，又指「大楊」楊國強（碧桂

園創始人、楊惠妍的父親）和「小楊」楊惠妍都在國內，就在總部正常辦公。

新城發展（０１０３０）狂飆２２﹒８％，龍湖（００９６０）亦大升２５﹒６％，雅居樂

（０３３８３）升１６﹒７％，綠城（０３９００）升１４﹒１％，萬科企業（０２２０２）升

１２﹒５％，中海外（００６８８）升１２﹒３％，潤地（０１１０９）升１０﹒６％。



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