《經濟通通訊社２５日專訊》上海易居房地產研究院最新發布的報告顯示７月１至２０日全

國５０城新房成交面積按月大跌３３％，同比更縮水３７％，交易數據由正轉負、負值擴大的現

象需要高度警惕。２４日召開的中共中央政治局會議提出，要適應中國房地產市場供求關係發生

重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和

改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。



＊易居：將有系列重磅政策，扭轉２０１７年以來的過於嚴厲＊



會議不再提及「房住不炒」，反映政策將轉向大力支撐樓市。易居研究院研究總監嚴躍進表

示，此次提及了供求關係發生重大變化的新形勢，具體來說包括購房需求步入冰凍期、投資投機

需求大規模離場、供求矛盾開始呈現供大於求的特徵、二手房掛牌激增歷史罕見等。此類供求關

係的變化，是理解後續市場走勢和政策走向的最關鍵內容。嚴躍進認為，政策明確要適時調整優

化房地產政策，其含義不在於簡單地放鬆，而在於要扭轉２０１７年以來一系列過於嚴厲的政策

。會議後將有系列重磅政策，尤其是限購鬆綁取消、房貸政策持續寬鬆、一線城市率先鬆綁等方

面會有持續性的大招，這對於房屋交易和市場信心提振將有極大的作用。

植信投資研究院資深研究員馬泓發表評論指，下半年住房政策在需求端有望加大支持力度，

部分符合條件的一線和重點二線城市可能會取消或適度取消限制性購房政策，未來可能會有更多

城市加入鬆綁限購限貸限售政策的行列，以激活購房需求。

地產股全線拉漲，中南建設（深：０００９６１）漲８﹒３％，華發股份

（滬：６００３２５）升７﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）飆７﹒２％，保利發展

（滬：６０００４８）升６﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）升６﹒４％，萬科Ａ

（深：０００００２）升５﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）升５％。（ｅｙ）

