《經濟通通訊社２５日專訊》據報蘋果公司要求供應商今年生產約８５００萬部

ｉＰｈｏｎｅ １５，與前一年基本持平，報道指盡管整體智慧手機市場預計將下滑，但蘋果仍

希望保持出貨穩定。

Ａ場蘋果概念股向好但升幅不顯著，工業富聯（滬：６０１１３８）漲２﹒７％，大族激光

（深：００２００８）升１﹒４％，藍思科技（深：３００４３３）升１﹒３％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）升１％，立訊精密（深：００２４７５）升０﹒７％，歌爾股份

（深：００２２４１）揚０﹒６％。（ｅｙ）

