《經濟通通訊社２５日專訊》據報蘋果公司要求供應商今年生產約８５００萬部
ｉＰｈｏｎｅ １５，與前一年基本持平，報道指盡管整體智慧手機市場預計將下滑，但蘋果仍
希望保持出貨穩定。
Ａ場蘋果概念股向好但升幅不顯著，工業富聯（滬：６０１１３８）漲２﹒７％，大族激光
（深：００２００８）升１﹒４％，藍思科技（深：３００４３３）升１﹒３％，ＴＣＬ中環
（深：００２１２９）升１％，立訊精密（深：００２４７５）升０﹒７％，歌爾股份
（深：００２２４１）揚０﹒６％。（ｅｙ）
25/07/2023 11:01
《Ａ股焦點》據報蘋果要求維持手機供貨穩定，工業富聯漲近３％
《經濟通通訊社２５日專訊》據報蘋果公司要求供應商今年生產約８５００萬部
ｉＰｈｏｎｅ １５，與前一年基本持平，報道指盡管整體智慧手機市場預計將下滑，但蘋果仍
希望保持出貨穩定。
Ａ場蘋果概念股向好但升幅不顯著，工業富聯（滬：６０１１３８）漲２﹒７％，大族激光
（深：００２００８）升１﹒４％，藍思科技（深：３００４３３）升１﹒３％，ＴＣＬ中環
（深：００２１２９）升１％，立訊精密（深：００２４７５）升０﹒７％，歌爾股份
（深：００２２４１）揚０﹒６％。（ｅｙ）
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