  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

25/07/2023 11:01

《Ａ股焦點》據報蘋果要求維持手機供貨穩定，工業富聯漲近３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據報蘋果公司要求供應商今年生產約８５００萬部
ｉＰｈｏｎｅ　１５，與前一年基本持平，報道指盡管整體智慧手機市場預計將下滑，但蘋果仍
希望保持出貨穩定。
　　Ａ場蘋果概念股向好但升幅不顯著，工業富聯（滬：６０１１３８）漲２﹒７％，大族激光
（深：００２００８）升１﹒４％，藍思科技（深：３００４３３）升１﹒３％，ＴＣＬ中環
（深：００２１２９）升１％，立訊精密（深：００２４７５）升０﹒７％，歌爾股份
（深：００２２４１）揚０﹒６％。（ｅｙ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金