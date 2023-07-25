《經濟通通訊社２５日專訊》２４日召開的中央政治局會議對房地產領域支持政策的措辭進

一步加強，提出要「適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策

」。

對此，植信投資研究院資深研究員馬泓發表評論指，下半年住房政策在需求端有望加大支持

力度，部分符合條件的一線和重點二線城市可能會取消限或適度取消限制性購房政策，此前已經

有若干城市調整了部分片區的限購、限貸、限售政策，未來可能會有更多城市加入，以激活購房

需求。



＊加大金融供給側支持力度，化解房企金融風險＊



會議還提出「要切實防範化解重點領域風險」。馬泓指，房地產領域的風險主要還是集中在

房企。目前房企償債壓力不容忽視，年內「保交樓」專項借款可能存在一定資金缺口，這對房地

產投資形成明顯拖累。同時，房企銀行貸款利率高於其投資回報率，導致過去兩年多時間內房企

盈利大幅度收縮、甚至部分上市房企出現虧損，也是導致銀行業房企不良貸款產生的重要原因。

預計下半年將加大住房金融供給側支持力度，有效化解房企金融風險。

總體而言，下半年房地產政策有望進一步加大支持力度，在激活居民購房需求、擴大城中村

建設的同時，有效緩釋房企風險，以長短結合的政策組合促進房地產行業平穩健康發展。

（ｌｃ）

