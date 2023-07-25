《經濟通通訊社２５日專訊》中央政治局會議２４日召開，會議肯定上半年經濟運行態勢，

但也指出存在「新的困難挑戰」。宏觀政策總體基調強調精準有力，貨幣政策方面增加對匯率的

關註，而財政政策有望在穩增長和防風險方面綜合發力。房地產方面，會議提出「適應房地產市

場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，並明確要「活躍資本市場，提

振投資者信心」。

中金公司最新發布的報告指，預計後續或加大力度支持房地產平穩健康發展；切實優化民企

發展環境、產業數字化等領域也有積極部署。近期股市延續震盪調整態勢，市場估值水平處於歷

史偏低位，當前資產價格隱含了較為悲觀的投資者預期，Ａ股市場所呈現出的偏底部特徵已經較

為明顯，結合中央政治局會議精神，後續政策應對有助於逐步提升當前投資者信心，維持對今年

下半年Ａ股市場中性偏積極觀點，對後市表現不必過於悲觀，當前位置市場機會大於風險。

配置方面，中金建議關注政策可能支持領域，短期如地產產業鏈相關領域可能會有階段性表

現；同時上市公司中報業績正陸續發布，未來結構上業績出現改善拐點或超預期的下游消費、製

造細分行業和個股，也有望成為投資者關註的領域。（ｌｃ）

