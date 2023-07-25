《經濟通通訊社２４日專訊》中央政治局會議昨日召開，會議肯定上半年經濟運行態勢，但

也指出存在「新的困難挑戰」。宏觀政策總體基調強調精準有力，貨幣政策方面增加對匯率的關

註，而財政政策有望在穩增長和防風險方面綜合發力。房地產方面，會議提出「適應房地產市場

供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，並明確要「活躍資本市場，提振

投資者信心」。

華泰證券最新發布的報告指，在此次政治局會議前，二季度經濟不強、財政力度邊際趨弱下

投資者對增長和政策預期不高，會議呼應了上述擔憂：一是指出當前經濟運行面臨新的困難，加

強逆周期調節和政策儲備；二是將「擴大內需」再次上升為首要工作目標。

報告指，會議對地產和總量政策均有提及且略超預期，對資本市場表述偏積極，或提振Ａ股

盈利預期和風險偏好，但本輪行情中弱復甦或仍是基準情形；產業政策繼續圍繞「高質量發展」

，強調ＡＩ與先進製造業融合。

在配置方面，消費等順周期板塊可以更積極一些，行業層面關註增量表述的ＡＩ＋、消費電

子、一帶一路、地產鏈、電力、種業等。（ｌｃ）

