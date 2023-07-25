《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局會議召開，據《彭博》分析指，會議的定調顯

示，中央已經意識到疲軟的信心，是疫情後經濟復甦乏力的核心問題，當局提出著重提振消費、

幫助民營企業以及強化對房地產行業支持的立場，突顯態度積極。

會議公告多次提及要「提振信心」，提出了旨在優化民營企業發展環境和促進民間投資的改

進措施，惟有效措施落實時長、力度尚未確定，能否顯著提振民營部門信心仍是未知之數。



＊放寬購房限制不太可能覆蓋一線城市＊



住房方面，彭博認為，中央首次提出「供求關係發生重大變化的新形勢」的表述，反映當局

清楚住房市場正經歷較長周期的結構性調整，或意味著當局計劃維持整體調整過程的平穩，而不

是人為地支撐內房市場。有關「適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱」的表述，

則表明中央有意進一步放寬更多城市的購房限制，或有助提振房地產銷售，但認為不太可能覆蓋

一線城市。

會議針對地方債務「制定實施一攬子化債方案」的表述，與４月份會議中「加強地方政府債

務管理，嚴控新增隱性債務」的不同，也表明中央將加大努力化解相關風險。預期中央會在今年

於設定的３﹒８萬億元人民幣專項債額度之上，額外發行更多地方專項債。



＊料降準２５個基點＊



彭博稱，將盡快調整目前內地全年經濟增長５﹒８％的預測，同時估計，中央會在今季和下

個季度，分別下調１年期ＭＬＦ１０個基點和降準２５個基點，全年共下調ＭＬＦ利率３０基點

和降準７５基點，較年初的預期上調１０基點和２５基點。

