《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述一家雲安全公司表示，中國黑客侵入的或許並不僅

限於美國商務部長雷蒙多以及全球眾多政府官員的電子郵件，可能還利用密鑰侵入了包括

Ｔｅａｍｓ、ＯｎｅＤｒｉｖｅ Ｓｈａｒｅｐｏｉｎｔ在內的微軟應用程式。

據該公司一名研究員稱，若黑客有了身份提供商的密鑰，就可以立即訪問所有內容，任何郵

箱、文件服務或雲帳戶。他強調密鑰漏洞並非微軟的特定問題，如果谷歌、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

Ｏｋｔａ或任何其他主要身份提供商的簽名密鑰洩露，其影響很難評估。

本月初，微軟表示黑客通過使用微軟帳戶簽名密鑰偽造身份驗證令牌，侵入了美國和歐洲政

府機構基於雲的電子郵件帳戶，但微軟沒有透露黑客如何掌握了密匙。上周，微軟表示將在未來

幾個月內為所有客戶提供免費的雲安全日誌。美國官員認為，安全日誌對於發現和預防網絡安全

威脅至關重要，還能夠使黑客攻擊的受害者在遭到攻擊之後迅速採取行動。微軟目前將訪問某些

日誌作為高端服務額外費用。



＊美商務部長仍計劃訪華＊



儘管發生黑客事件，美國商務部長雷蒙多表示，仍計劃於今年稍後訪問中國。雷蒙多表示，

這並不表示美方原諒任何形式的黑客攻擊，或對美國安全的侵犯。美方必須以非常堅決的態度保

衛美國國家安全，但同時也要儘可能地緩和緊張局勢，尋找中美可以共同合作的方式。

雷蒙多也表示，中國鎖定美國科技公司的方式，以及他們不尊重智慧財產權的行徑，她將就

此向中方提出「嚴正關切」，但也會嘗試找到可以進行貿易的商業途徑。雷蒙多５月曾表示，美

國不會容忍中國封殺美光科技，並正與盟國密切合作應對經濟脅迫。（ｊｔ）（ｚｚ）

