《經濟通通訊社２５日專訊》特斯拉披露的文件顯示，２０２３年第二季度，特斯拉在中國

市場實現營收５７﹒３１億美元，較去年同期的３７﹒８７億美元增加１９﹒４４億美元，增幅

為５１﹒３３％。從全球來看，特斯拉今年第二季度營收為２４９﹒２７億美元，同比增長

４７％。中國市場營收在其中佔比為２２﹒９９％。

美國仍舊是特斯拉最大的市場，今年第二季度實現營收１１３﹒３２億美元，較去年的

９６﹒１４億美元增加１７﹒８７％；其他國際市場的營收為７８﹒６４億美元，同比增長

１２２﹒５９％，創紀錄新高。（ｊｔ）

