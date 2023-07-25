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AH股新聞

25/07/2023 17:07

《中國要聞》特斯拉中國市場第二季營收５７億美元，同比增超五成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》特斯拉披露的文件顯示，２０２３年第二季度，特斯拉在中國
市場實現營收５７﹒３１億美元，較去年同期的３７﹒８７億美元增加１９﹒４４億美元，增幅
為５１﹒３３％。從全球來看，特斯拉今年第二季度營收為２４９﹒２７億美元，同比增長
４７％。中國市場營收在其中佔比為２２﹒９９％。
　　美國仍舊是特斯拉最大的市場，今年第二季度實現營收１１３﹒３２億美元，較去年的
９６﹒１４億美元增加１７﹒８７％；其他國際市場的營收為７８﹒６４億美元，同比增長
１２２﹒５９％，創紀錄新高。（ｊｔ）

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