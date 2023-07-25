《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局召開會議，特別提到要活躍資本市場，提振投

資者信心，這一表述是自２０１３年以來的政治局會議上首次出現。會議信息刺激中資股急漲，

反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數隔晚大升４﹒３％，恒生指數今早高開２﹒７％，Ａ股

今早同樣高開，上證綜合指數（滬綜指）高開１﹒１８％，報３２０１﹒４６點，迅即收復三千

二，深成指高開１﹒５％，創業板指高開１﹒６８％，幾乎所有行業板塊均告造好。

在金融政策上，除了要求活躍資本市場外，會議又提出要加強逆周期調節和政策儲備，繼續

實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議另一重點在房地產政策上，今次會議不再提到「房住不炒」，而是指出要適應中國房地

產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，

更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。植信投資研究院資深研究

員馬泓發表評論指，下半年住房政策在需求端有望加大支持力度，部分符合條件的一線和重點二

線城市可能會取消或適度取消限制性購房政策，未來可能會有更多城市加入鬆綁限購限貸限售政

策的行列，以激活購房需求。

人民銀行進行４４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２９０億元，另外開

展年內第七期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月，票面利率

２﹒３５％。（ｅｙ）

