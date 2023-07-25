《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局召開會議，特別提到要活躍資本市場，提振投

資者信心，這一表述是自２０１３年以來的政治局會議上首次出現。會議信息刺激中資股急漲，

反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數隔晚大升４﹒３％。Ａ股今早同樣出現顯著升幅，在金

融、白酒、地產等板塊狂飆下，滬綜指開市迅即收復三千二，半日急漲１﹒８９％，報

３２２３﹒８９點，深成指飆２﹒２８％，創業板指漲１﹒８８％，超過４０００隻股份上漲。

在金融政策上，除了要求活躍資本市場外，會議又提出要加強逆周期調節和政策儲備，繼續

實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

重磅會議釋放大量利好，股市交投快速轉旺，兩市半日成交６０４６億元（人民幣．下同）

，較上日同時段成交上升３８﹒６％，外資急回流，透過陸股通半日已流入１５３﹒３５億元。

人民銀行進行４４０億元７天期逆回購，今日淨投放２９０億元，另外開展年內第七期央行

票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月，票面利率２﹒３５％。



＊地產股掀漲停潮＊



會議另一重點在房地產政策上，今次會議不再提到「房住不炒」，而是指出要適應中國房地

產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，

更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。植信投資研究院資深研究

員馬泓發表評論指，下半年住房政策在需求端有望加大支持力度，部分符合條件的一線和重點二

線城市可能會取消或適度取消限制性購房政策，未來可能會有更多城市加入鬆綁限購限貸限售政

策的行列，以激活購房需求。

地產股狂飆，金科股份（深：０００６５６）、濱江集團（深：００２２４４）、中南建設

（深：０００９６１）、金地集團（滬：６００３８３）、華遠地產（滬：６００７４３）、天

房發展（滬：６００３２２）集體漲停，新城控股（滬：６０１１５５）漲８﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）升７﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）升６﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）升６﹒３％。



＊活躍資本市場六字，刺激金融股狂飆＊



「活躍資本市場」表述刺激券商板塊衝高，太平洋（滬：６０１０９９）、首創證券

（滬：６０１１３６）漲停，中國銀河（滬：６０１８８１）升７﹒４％，信達證券

（滬：６０１０５９）升７﹒２％，華泰證券（滬：６０１６８８）走高５﹒９％，東方財富

（深：３０００５９）升６﹒１％，中信証券（滬：６０００３０）揚５％；保險股上升，新華

保險（滬：６０１３３６）漲停，中國太保（滬：６０１６０１）升９﹒１％，中國平安

（滬：６０１３１８）升５﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）升５﹒３％。（ｅｙ）

