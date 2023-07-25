《經濟通通訊社２５日專訊》中共中央政治局召開會議，特別提到要活躍資本市場，提振投

資者信心，這一表述是自２０１３年以來的政治局會議上首次出現。會議信息刺激中資股急漲，

反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數隔晚大升４﹒３％。滬深股市今日亦同樣沸騰，在金融

、白酒、地產等板塊狂飆下，滬綜指開市迅即收復三千二，隨著北上資金大舉流入，盤中愈升愈

有，全日滬指大漲２﹒１３％，是２０２２年１１月２９日以來最大單日漲幅，全日超過

４２００隻股份上漲，收報３２３１﹒５２點，修復第二季ＧＤＰ等數據公布以來的跌幅。深成

指全日漲２﹒５４％，創業板指漲２﹒１４％。

在金融政策上，除了要求活躍資本市場外，政治局會議又提出要加強逆周期調節和政策儲備

，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以及保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩

定。

重磅會議釋放大量利好，股市交投快速轉旺，兩市全日成交９４８１億元（人民幣．下同）

，按日大增４３﹒９％，不過未超越萬億關口，外資急回流，透過陸股通全日流入１８９﹒８３

億元，是自２０２１年１２月９日以來新高，亦是為互聯互通機制開通以來的第６大單日淨買入

額。



＊１７隻地產股漲停＊



會議另一重點在房地產政策上，今次會議不再提到「房住不炒」，而是指出要適應中國房地

產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，

更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。市場紛預期，會有更多城

市加入鬆綁限購限貸限售政策的行列，以激活購房需求。

地產股狂飆，新城控股（滬：６０１１５５）、金科股份（深：０００６５６）、濱江集團

（深：００２２４４）、中南建設（深：０００９６１）、金地集團（滬：６００３８３）、華

遠地產（滬：６００７４３）、天房發展（滬：６００３２２）等１７隻股份集體漲停，保利發

展（滬：６０００４８）升８﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升８﹒１％，招商蛇口

（深：００１９７９）升７﹒４％。



＊券商全線升，保險股全日最強＊



「活躍資本市場」表述刺激券商板塊全線衝高，太平洋（滬：６０１０９９）、首創證券

（滬：６０１１３６）、中國銀河（滬：６０１８８１）等集體漲停，信達證券

（滬：６０１０５９）升８﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）走高７﹒２％，東方財富

（深：３０００５９）升７﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）揚５﹒８％。

不過，外電報道指中證監要求律師行在中資企業境外上市文件中，淡化中國相關商業風險的

措辭，否則或不獲監管部門放行赴境外上市。

保險股為表現最強板塊，中國太保（滬：６０１６０１）漲停，新華保險

（滬：６０１３３６）漲９﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）升６﹒３％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９１５﹒１２ ＋２﹒８９

上證綜合指數 ３２３１﹒５２ ＋２﹒１３ ４１０８﹒４７

上證Ａ股指數 ３３８７﹒６６ ＋２﹒１３

深證成份指數 １１０２１﹒２９ ＋２﹒５４ ５３７２﹒７５

深圳創業板指數 ２１９２﹒９０ ＋２﹒１４

上證Ｂ股指數 ２７０﹒５１ ＋１﹒２０ １﹒２５

深證Ｂ股指數 １１９９﹒３２ ＋１﹒５９ １﹒０４

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