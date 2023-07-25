《經濟通通訊社２５日專訊》上證Ａ股指數全日收市升２﹒１３％，報３３８７﹒６６點。

政治局會議今次不再提到「房住不炒」，而是指出要適應中國房地產市場供求關係發生重大

變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善

性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。地產股狂飆，金地集團（滬：６００３８３）漲停

。

「活躍資本市場」表述刺激券商板塊衝高，太平洋（滬：６０１０９９）、首創證券

（滬：６０１１３６）、中國銀河（滬：６０１８８１）漲停，信達證券（滬：６０１０５９）

升８﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）走高７﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）揚

５﹒８％；保險股上升，新華保險（滬：６０１３３６）漲停。

Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至７月２５日，已有４６家食品飲料上市公司發布２０２３年半

年報業績預告。其中３１家預告盈利，包括貴州茅台（滬：６００５１９）、山西汾酒

（滬：６００８０９）預告淨利潤上限超１０億元人民幣。山西汾酒現飆７﹒５％，貴州茅台升

３﹒２％。（ｊｔ）

