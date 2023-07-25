《經濟通通訊社２５日專訊》上證Ａ股指數全日收市升２﹒１３％，報３３８７﹒６６點。
政治局會議今次不再提到「房住不炒」，而是指出要適應中國房地產市場供求關係發生重大
變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善
性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。地產股狂飆，金地集團（滬：６００３８３）漲停
。
「活躍資本市場」表述刺激券商板塊衝高，太平洋（滬：６０１０９９）、首創證券
（滬：６０１１３６）、中國銀河（滬：６０１８８１）漲停，信達證券（滬：６０１０５９）
升８﹒８％，華泰證券（滬：６０１６８８）走高７﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）揚
５﹒８％；保險股上升，新華保險（滬：６０１３３６）漲停。
Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至７月２５日，已有４６家食品飲料上市公司發布２０２３年半
年報業績預告。其中３１家預告盈利，包括貴州茅台（滬：６００５１９）、山西汾酒
（滬：６００８０９）預告淨利潤上限超１０億元人民幣。山西汾酒現飆７﹒５％，貴州茅台升
３﹒２％。（ｊｔ）
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