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AH股新聞

25/07/2023 15:09

《深股通》深成指全日收升２﹒５４％，報１１０２１﹒２９點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》深證成分指數全日收市升２﹒５４％，報１１０２１﹒２９點

　　據報蘋果公司要求供應商今年生產約８５００萬部ｉＰｈｏｎｅ　１５，與前一年基本持平
，報道指盡管整體智慧手機市場預計將下滑，但蘋果仍希望保持出貨穩定。Ａ場蘋果概念股向好
但升幅不顯著，大族激光（深：００２００８）升１﹒６％，藍思科技（深：３００４３３）升
１﹒８％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升１﹒６％。
　　外資今日透過陸股通大量流入超過１８９億元人民幣，白酒股造好，五糧液
（深：０００８５８）升近６％，瀘州老窖（深：０００５６８）升超７％，酒鬼酒
（深：０００７９９）升６﹒６％，洋河股份（深：００２３０４）升逾４％，古井貢酒
（深：０００５９６）升４﹒３％，百潤股份（深：００２５６８）升１﹒２％。
　　國家衛健委等六部門印發《深化醫藥衛生體制改革２０２３年下半年重點工作任務》。其中
提出，常態化開展藥品和醫用耗材集中帶量採購。醫藥股整體偏升，長春高新
（深：０００６６１）漲１﹒９％，華東醫藥（深：０００９６３）揚１﹒８％，雲南白藥
（深：０００５３８）升１﹒２％。（ｊｔ）

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