《經濟通通訊社２５日專訊》日本豐田汽車與中國國企廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）的合資公司廣汽豐田表示，鑑於最近的生產水平，已提前終止與勞務公司

簽訂的約１０００名工人的合約，據報廣汽豐田稱將提供經濟補償，並向受影響的員工認真說明

情況。

廣汽豐田工廠的年產能為１００萬輛，有約１﹒９萬名員工，生產車型包括凱美瑞、雷凌和

ｂＺ４Ｘ，公司６月新車銷量同比減少４﹒６％至８﹒６３萬輛。（ｅｙ）

