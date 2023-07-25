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AH股新聞

25/07/2023 09:27

《中國要聞》廣汽豐田提前解僱千名工人，上月銷量同比減近半成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》日本豐田汽車與中國國企廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）的合資公司廣汽豐田表示，鑑於最近的生產水平，已提前終止與勞務公司
簽訂的約１０００名工人的合約，據報廣汽豐田稱將提供經濟補償，並向受影響的員工認真說明
情況。
　　廣汽豐田工廠的年產能為１００萬輛，有約１﹒９萬名員工，生產車型包括凱美瑞、雷凌和
ｂＺ４Ｘ，公司６月新車銷量同比減少４﹒６％至８﹒６３萬輛。（ｅｙ）

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